Denúncia: troca de Plano de Saúde tem rendido ‘gorda comissão’ aos diretores de fábricas

Diretores de empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), resolveram fazer ‘cruzetas’ com os planos de saúde dos trabalhadores e a manobra está sendo denunciada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), que vê nesta movimentação, mais uma forma de levantar um ‘dinheirinho extra’ para os seus gulosos bolsos.

“O nome disso é propina”, dispara o presidente do Sindmetal, Valdemir Santana, diante do jogo dos diretores, que todo ano trocam de operadora de plano de saúde apenas para ganhar a ‘comissão’.

Plano diferenciado

Valdemir denuncia ainda, os contratos de planos de saúde diferenciados para os diretores e outro para os trabalhadores de chão-de-fábrica, quando a Lei e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), preveem o benefício de forma igualitária.

Troca de Plano

É comum acontecerem problemas nas trocas de planos.

Por várias ocasiões, os trabalhadores já estão com consulta e tratamento em andamento e quando acontecem as trocas, os transtornos são inevitáveis e, os risco de agravamento das enfermidades dos trabalhadores mais ainda.

“Empresas listadas pelo Sindicato, igual à Yamaha, Samsung, LG, Philco, Honda, Flextronics, P&G são as principais e as que estão ‘ensinando’ as outras a fazerem esse tipo de tramóia”, dispara o sindicalista.

O presidente dos metalúrgicos diz que não é a favor e nem contra as troca, nem tem preferência por nenhuma operadora, mas que quer ser avisado com antecedência.

Ele avisa aos trabalhadores que a Lei e os direito são iguais para todos que trabalham nas indústrias e, que o trabalhador deve ser atendido da mesma forma que os diretores. “Está na Lei, está Convenção Coletiva”, aponta.

Decisão

“De agora por diante, o trabalhador é quem vai decidir se quer trocar de operadora de Plano de Saúde ou não e, os diretores podem se despedir da ‘comissão’ porque a troca vai ter a fiscalização do Sindicato conforme a Convenção Coletiva manda”, finaliza.

A decisão dos trabalhadores, segundo Valdemir, vale para todas as negociações relativas à CCT e os acordos de benefícios conquistados pelo Sindicato, para os trabalhadores.