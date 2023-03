Mulheres representam 66% dos catadores de materiais recicláveis no Brasil

Dia Internacional da Mulher, celebrado neste Dia 8 de Março

Ana Paula Pereira (37), Elisangela Alves dos Santos (41) e Carla Luiza Alves Cavalcante (25) são três das centenas de catadoras de materiais recicláveis que trabalham nas cooperativas.

Elas, em suas cooperativas, integram as ações do Instituto Recicleiros, Organização da Sociedade Civil que une catadores, empresas, prefeituras e cidadãos com o objetivo de promover soluções sustentáveis de impacto socioambiental positivo.

Mulheres são a maioria

Estima-se que estejam em ação cerca de 800 mil catadores, segundo dados do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), destes profissionais, 66% são mulheres que são protagonistas quando o assunto é reciclagem.

O que dizem elas?

Ana Paula Pereira: “Trabalhei no lixão para levar o sustento para casa. Lá não tínhamos banheiro para fazer nossas necessidades, muito menos um local adequado para me alimentar, como é hoje. Tínhamos que puxar os bags no chão de barro, e nos dias de chuva, dobrava o peso. Hoje, na cooperativa, temos carrinhos, trabalhamos na esteira triando o material em um local coberto e seguro e com um conforto que não temos como comparar com a época do lixão.

Elisângela Alves dos Santos: “Trabalho com a reciclagem tem 15 anos, vim de outra cooperativa, recebíamos pouco, tínhamos poucos recursos e com a entrada do Instituto Recicleiros a minha vida mudou, hoje tenho uma renda digna, consigo fazer minhas coisas em casa, posso comprar o que desejo e sonhar com um futuro melhor”

Carla Luiza Alves Cavalcante: “Eu sou catadora já faz 7 anos, e hoje, como presidente da cooperativa Recicla Garça acompanho a mudança na vida dos cooperados, vejo eles construindo os próprios sonhos, construindo a carreira profissional e se desenvolvendo

Instituto Recicleiros

Organização da Sociedade Civil (OSC), qualificada como OSCIP, que atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de soluções para a gestão sustentável de resíduos sólidos em todo Brasil, com especial foco na recuperação de embalagens pós-consumo com a inclusão de catadores e catadoras. Por meio do Programa Recicleiros Cidades, implanta nos municípios brasileiros a coleta seletiva e a reciclagem, envolvendo em um mesmo ecossistema em cadeia circular prefeituras, empresas, catadores e cidadãos. Atualmente, opera em 12 municípios, proporcionando 229 postos de trabalho diretos. Ao todo já atenderam mais de 951 mil pessoas com coleta seletiva na porta e o Programa Recicleiros Cidades já recuperou cerca de 5,6 mil toneladas de materiais recicláveis.