Desprezo: é assim que o governo Wilson Lima administra a UPA de Itacoatiara, aponta deputado

UPA de Itacoatiara está abandonada, com goteiras, rachaduras nas paredes, lixo por todo o prédio, paredes mal conservadas e equipamentos quebrados, comprova um vídeo feito pelo deputado estadual Wilker Barreto





Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) é a segunda maior cidade do Amazonas e está com a sua Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em completo estado de desprezo. A unidade parece nem fazer parte da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM).

Situação precária

“A Upa de Itacoatiara tem histórico de precariedade severa e a situação já foi investigada pelos órgãos de controle. A unidade se comporta como se fosse uma UBS”, disse o deputado estadual Wilker Barreto.

Ainda de acordo com o parlamentar, a situação prejudica o povo. Além disso, a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, se esquiva do assunto, pois já esteve na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e o assunto sequer foi abordado.

Na Upa de Itacoatiara, conforme o deputado, o tomógrafo não funciona. “Se isso não é negligência, inoperância e falta de gestão, eu não sei o que é”, destacou.

Ainda na avaliação de Barreto, se Itacoatiara que é perto da capital está com uma Upa em total abandono, a situação deve ser ainda pior nas unidades de saúde localizadas no Inter do Estado. “Tudo isso só demonstra a ineficiência do governo de Wilson Lima”, afirmou Wilker Barreto.

Assista ao vídeo: