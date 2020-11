Detento do semiaberto é assassinado no Morro da Liberdade

MANAUS – Um crime de execução foi registrado na noite de segunda-feira, (2), na rua Doma Mimi, bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. Segundo informações repassadas por moradores da localidade, a vítima identificada como Thiago Nascimento Gomes de 24 anos, foi assassinado por uma homem que o perseguiu até um beco de vilas e o executou com três tiros que atingiram costas, pescoço e cabeça.

Após o crime, o assassino fugiu do local com apoio de um motoqueiro. A dupla até o momento não foi identificada. Segunda a polícia, Thiago, estava com tornozeleira eletrônica, e teria saído recentemente da cadeia. Populares informaram que o mesmo era acostumado a cometer crimes de roubo no bairro.

O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve colher imagens de circuito de segurança, para tentar identificar os assassinos.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação