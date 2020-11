Mototaxista é baleado durante execução de passageiro na Compensa

MANAUS – Alessandro da Costa Pimenta, de 23 anos, foi executado com cinco disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu por volta das 18hs40min, na rua T6, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A vítima estavam utilizando o serviço de mototáxi, quando foi executado em cima da moto.

Durante o crime, o trabalhador, identificado como Efrain Pedrosa Aparício, de 40 anos, foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. O crime têm características de acerto de contas do tráfico, o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS). No momento da execução, a vítima estava utilizando muletas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia