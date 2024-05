Detran abre inscrições para cursos em São Sebastião do Uatumã

A partir desta quarta-feira (15/06), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia as inscrições para quatro cursos ofertados pela instituição, de forma gratuita, no município de São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus). As aulas estão programadas para iniciar no dia 30 deste mês, com término previsto para o dia 3 de junho.





Entre as qualificações oferecidas pelo Detran Amazonas estão Condutor de Veículo de Emergência, Condutor de Veículo de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva.

Os interessados devem procurar o Posto de Atendimento Descentralizado (PAD), no município de Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus), localizado na avenida Tancredo Neves, s/n, praça de alimentação do Sagrado Coração de Jesus, bairro Centro. Mais informações também podem ser obtidas por meio do número (92) 99172-7247.

Requisitos

Para o curso de Condutor de Veículo de Emergência, os critérios são: ser habilitado nas categorias “A”, “B”, “AB”, “C”, “D” ou “E”; não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos. Os documentos necessários são a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência.

Já para o curso de Condutor de Transporte Escolar os interessados devem ser maiores de 21 anos; habilitado na categoria “D”; não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos. Os documentos necessários são a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência.

Aqueles interessados em realizar o curso de Direção Defensiva, devem atentar aos seguintes critérios: ser maior de 18 anos, possuir certificado de conclusão do Ensino Fundamental 2 (6° ao 9° ano) ou declaração escolar, caso ainda esteja cursando; ser habilitado em qualquer categoria.

Para os interessados no curso de Monitor de Transporte Escolar, um dos requisitos é ser maior de 18 anos; ter ou estar cursando o Ensino Fundamental 2, além de apresentar documentação comprobatória (cópia e original do RG e CPF; comprovante de residência; declaração original ou cópia, ou certificado de conclusão original) para realizar a inscrição.