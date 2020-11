Detran-AM autua 515 motoristas no feriadão

No fim de semana prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou 515 motoristas por diversas irregularidades durante ações de fiscalização nas ruas de Manaus e nas rodovias do estado. Dentre eles, 38 estavam dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica e acabaram sendo autuados com base na Lei Seca.

As operações realizadas pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), entre a noite de sexta-feira (30/10) e a tarde desta segunda (02/11), resultaram em 87 veículos removidos, sendo 66 motocicletas e 21 carros. As blitze realizadas no sábado (31/10) e no domingo (1º/11) tiveram como foco a fiscalização de veículo de duas rodas, devido ao aumento dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.

As ações do Detran aconteceram nas zonas norte, leste e sul da capital, nas avenidas Governador José Lindoso, Camapuã, Torquato Tapajós e Mário Ypiranga Monteiro, além das rodovias AM-010 e AM-070.

“Aproximadamente 10 mil veículos deixaram Manaus no feriado. Na sexta, focamos na saída segura dos veículos, priorizando a fiscalização dos itens de segurança. No sábado e domingo, nosso foco foram as motocicletas em blitze dentro da cidade. E, nessa segunda, voltamos para as rodovias estaduais para fiscalizar o retorno a cidade. No geral esse foi um feriadão calmo, onde somente um acidente de trânsito foi registrado nas rodovias estaduais e, graças a Deus, sem vítimas fatais”, explicou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur.