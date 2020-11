SES-AM e Funati tratam renovação de convênio para assistência ao idoso

Na manhã desta terça-feira (03/11), o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêllo, recebeu o reitor da instituição, Euler Ribeiro, para tratar sobre a renovação do Convênio por meio do qual a Fundação Universidade da Terceira Idade (Funati), presta assistência ao idoso e atua na formação profissional na rede estadual de saúde.

Segundo o secretário, a reestruturação do atendimento ao idoso é uma das ações do Programa Saúde Amazonas, do Governo do Estado. Por isso, há interesse da secretaria na renovação do convênio firmado em 2018 e que encerra em dezembro.

De acordo com o reitor da Funati, Euler Ribeiro, mais de 3 mil idosos são inscritos na instituição. Além de instituição de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Gerontologia e Geriatria, a Funati presta assistência aos idosos em sua policlínica, localizada na sede da instituição, no bairro de Santo Antônio, zona oeste.

Serviços – Dentre os serviços em destaque está a atenção em saúde mental ofertada aos idosos durante a pandemia, serviço realizado em parceria com Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio de telessaúde.

A parceria com a SES-AM também vai contemplar assistência farmacêutica, com a implantação de farmácia de alto custo na Policlínica e reforçar os atendimentos já realizados nas áreas de fisioterapia e reabilitação.