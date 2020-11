Dez pessoas ficam feridas durante racha de ônibus no Distrito

MANAUS – Na noite desta terça-feira, (17), aproximadamente dez pessoas ficaram feridas durante um grave acidente na avenida Buritis, bairro Distrito Industrial, zona Sul da cidade. Segundo informações repassadas por um sargento da polícia militar, dois ônibus lotação, estavam realizando um racha na via, qua do um deles acabou colidindo com um carro modelo siena prata.

Com o impacto, um dos ônibus acabou capotando na via vindo a deixar os passageiros feridos. Aproximadamente seis viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), tiveram que ser acionados para o local onde fizeram o socorro das vítimas.

Uma das passageiras ficou presa no coletivo e teve que ser retira do coletivo com ajuda de pessoas que passavam pelo local.

O motorista acabou sendo conduzido para uma delegacia de polícia onde deve prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. As vítimas foram levadas para hospitais distintos da cidade.

Vídeo:

Por Correio da Amazônia