Dicas para manter uma rotina de estudos em EAD

Por Rodolfo Milone

A internet é uma aliada da educação. Por meio dela, as pessoas podem fazer cursos a distância ou mesmo acessar uma plataforma de estudos para tirar dúvidas e aperfeiçoar seus conhecimentos.

No entanto, estudar no conforto de casa exige tanto comprometimento quanto um curso presencial. A flexibilidade e a autonomia permitem adaptar as aulas à rotina de trabalho para cumprir o conteúdo.

As orientações para encarar os cursos de ensino a distância (EaD) passam por disciplina, organização, motivação, proatividade e responsabilidade para estar em dia com as matérias ensinadas e concluir bem o curso. Horários, cronograma, metas, espaço definido, interação e não deixar para depois são essenciais para o sucesso.

Determinar horários

Antes de se inscrever em um curso à distância, o interessado precisa observar a própria rotina, ter clareza sobre quais ocupações são imprescindíveis e quanto tempo cada uma demanda. Assim, pode determinar o horário livre para se dedicar a assistir às aulas e realizar as atividades previstas em cada disciplina.

Outro ponto importante é tentar encaixar as aulas no período do dia que o cérebro funciona melhor: há quem seja mais produtivo pela manhã, outros são à noite. Também existem aqueles que conseguem aproveitar o tempo no transporte para casa. A pessoa deve descobrir o que funciona para ela e colocar em prática.

Estabelecido o horário, o estudante deve cumpri-lo com disciplina, o que leva ao segundo ponto.

Decidir cronograma

Como aproveitar o horário dedicado às aulas? Estabelecendo um cronograma detalhado de estudos, conforme os conteúdos previstos. Desta forma, o estudante irá visualizar as matérias, as tarefas e os trabalhos a serem feitos e os prazos de entrega.

Estabelecer as prioridades ajuda a manter a organização, tornando o tempo em um parceiro. Deixar para a última hora é um erro comum apontado por especialistas em aprendizado, pois o estudante pode se atrapalhar.

Além disso, deve-se incluir horários de descanso. Estudar initerruptamente não é produtivo. As pausas diminuem a pressão e evitam o cansaço mental, que compromete o aprendizado.

Estabelecer metas

O primeiro aspecto é definir claramente e com antecedência quais são as prioridades para cada disciplina e deixar o material separado, para não perder tempo tentando descobrir o que fazer.

Outra orientação é o tempo dedicado a cada disciplina. Quer aprender cálculo numérico? O melhor é não estudar o mesmo assunto o dia inteiro, porque há queda na atenção. Para manter a produtividade, a sugestão é se dedicar a assuntos diferentes, para não cair na monotonia e manter a concentração.

Local de estudos

Definido horário, feito o cronograma e a separação de disciplinas, chega o momento de escolher o local. Geralmente recomenda-se um lugar tranquilo, bem iluminado, silencioso e organizado, que facilite o foco no estudo. No entanto, o aluno deve experimentar o que for mais confortável e permita que os momentos em que for se dedicar ao aprendizado sejam mais produtivos.

Interagir

No ensino on-line, o contato deixa de ser presencial e se torna digital, mas não deve ser desconsiderado. As instituições costumam oferecer variadas formas de interação: fórum virtual, tutoria, tira-dúvidas, polos de apoio.

Portanto, utilizá-las é uma parte do processo, para esclarecer as dúvidas ou dificuldades e tornar o aprendizado ainda mais claro. Afinal, o aluno é o maior interessado no próprio desempenho e deve buscar formas de aperfeiçoar o que considerar necessário.

Não procrastinar

Os “cinco minutinhos” fora do horário reservado ao descanso comumente terminam em pausas longas de 20 a 40 minutos. Quando se dá conta, o aluno perdeu um tempo fundamental. A distração e a procrastinação são fatores complicadores e aumentam o risco de se criar uma bola de neve que atrapalha toda a organização feita.

Salvo as emergências e imprevistos, que podem ocorrer, cumprir a rotina permite o conforto de poder revisar quando chegar os momentos de provas, ao invés de correr para aprender na última hora.

Após terminar o período de estudos, então é possível olhar as redes sociais, responder e-mails, ler as notícias sobre os assuntos que interessam além do curso, sem remorsos. Cada coisa em seu tempo e tudo tem mais chances de funcionar bem.