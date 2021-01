Diretor de Hospital perde 720 doses da vacina Coronavac

Após apenas quatro meses no cargo, o diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Edson Joaquim de Santana, foi exonerado, em decisão publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circulou na noite de quarta-feira (27).

Embora o motivo não seja oficialmente declarado, três dias antes (no domingo, dia 24), uma queda de energia nesse hospital comprometeu a utilização de 720 doses da vacina Coronavac, contra Covid-19. A vacina precisa ser conservada à temperatura de 2ºC a 8ºC.

A secretaria municipal de Saúde do Rio informou ter recolhido as doses e acondicionado em uma câmara fria, e vai investigar o que aconteceu neste caso. Até a publicação deste texto a reportagem não havia conseguido localizar o ex-diretor para que se manifeste sobre o caso.

Fonte: UOL