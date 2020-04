Diretor do Ibama é demitido após TV Globo mostrar queima de máquinas de garimpeiros

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demitiu nesta segunda-feira (13) o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Olivaldi Alves Borges de Azevedo.

A demissão aconteceu após o programa Fantástico, da TV Globo, exibir uma reportagem sobre uma operação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas que foi coordenada pelo órgão ambiental, especificamente pela diretoria de Olivaldi.

Fontes do Ministério do Meio Ambiente, que pediram anonimato ao Congresso em Foco, informaram que a demissão tem relação com a veiculação da reportagem e foi uma determinação do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Ricardo Salles. A principal motivação do pedido teria sido o fato de os agentes terem queimado tratores e outros equipamentos usados no garimpo ilegal.

Em novembro do ano passado, o presidente prometeu a garimpeiros, em frente ao Palácio da Alvorada, que proibiria a queima de maquinário ilegal apreendido em ações de fiscalização.

Olivaldi é major da Polícia de São Paulo e está longe de se encaixar no perfil que Bolsonaro e seus aliados costuma chamar de ambientalista xiita. Ele foi nomeado para o cargo pelo próprio Ricardo Salles, em janeiro de 2019.

Risco de contaminação por covid-19

A ação do Ibama foi realizada em três terras indígenas no sul do Pará, onde vivem cerca de 1.700 índios. O que ensejou a ação do poder público foi o fato de as invasões de terras indígenas terem aumentado desde o início da pandemia de covid-19.

Como a doença oferece riscos ainda maiores às populações indígenas, o Ibama agiu para impedir o contato dos garimpeiros com os índios. Antes da operação, os fiscais cumpriram 14 dias de quarentena preventiva.