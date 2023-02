Distrito Bioagroindustrial é tema de evento em Rio Preto da Eva

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), participou, nesta segunda-feira (27/02), juntamente com a Prefeitura de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), do Encontro das Lideranças Comunitárias de 2023, naquele município.

O evento teve como pauta o lançamento e discussão dos investimentos para o Distrito Bioagroindustrial (Biodarpe), além de temas relacionados ao setor primário da região, como a regularização fundiária, assistência técnica rural, escoamento da produção, recuperação de ramais, licenças ambientais e implantação de cinco Agrovilas.

O Distrito Bioagroindustrial teve sua área doada pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS), em dezembro de 2020, e já possui aproximadamente 20 empresas cadastradas, com a expectativa de geração de mais de 10 mil empregos nos próximos 10 anos, sendo 40 mil indiretos, onde serão trabalhadas a produção de polpa de frutas, processamento de medicamentos, fitoterápicos, entre outras mercadorias.

Na sua implantação, o projeto passará por estudos de impacto ambiental para criar leis municipais com regulamento e norma de instalação das indústrias.

Durante o evento, o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, destacou os investimentos de mais de R$ 5 milhões feitos ao setor primário do município, pelo Governo do Amazonas, nos últimos quatro anos, e a parceria com a Prefeitura para trazer mais melhorias para o município, como a continuação de pavimentação dos ramais melhorando a trafegabilidade, escoamento da produção e apoio aos grandes eventos do setor primário.

“Encontros como este são importantes para que possamos dialogar, e assim definir quais são as prioridades dos produtores rurais que farão a diferença nas comunidades da zona rural. E a implantação do Distrito Bioagroindustrial vai buscar agregação no valor dos produtos e sua industrialização, gerando emprego e renda no município”, disse o secretário.

Recuperação da AM-010

Outro destaque importante feito pelo titular da Sepror foi a determinação do Governo do Estado em recuperar e modernizar a AM-010, que há 40 anos precisava dessa intervenção, que já está em execução.

Na ocasião, o secretário entregou oito tratores, frutos da parceria entre o governo e a prefeitura para que o produtor rural possa mecanizar suas áreas e produzir alimentos, tornando o trabalho mais ágil, diminuindo esforços e custos.

Ao todo, 101 líderes comunitários estiveram presentes no evento, além do prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, representantes da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), Secretaria de Estado de Governo (Segov), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea/Senar) e Zona Franca de Manaus (Suframa).