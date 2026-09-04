Dupla que atirou contra PM durante evento de Roberto Cidade é presa

MANAUS | Dois homens, de 21 e 31 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (3), durante uma operação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no bairro Novo Israel. A ação ocorreu após um ataque contra um policial militar registrado horas antes de um comício que ocorreu do candidato ao governo Roberto Cidade na região.

Segundo a polícia, equipes do 1º e 2º turnos da Rocam, em operação conjunta com a Casa Militar e o Departamento Integrado de Operações Aéreas do Amazonas (DIOA), receberam informações por meio do WhatsApp Denúncia Rocam sobre as características e a possível localização dos suspeitos envolvidos no ataque.





Com as informações, os policiais foram até a Rua Jacó, onde realizaram um cerco na área indicada. Durante as diligências em residências apontadas na denúncia, os agentes localizaram os dois homens.

Na ação, foram apreendidas três armas de fogo calibre 9 mm, munições de diversos calibres, material entorpecente e acessórios de armamento.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (19º DIP).

O caso foi apresentado na unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A participação da dupla no ataque contra o policial deverá ser investigada pela Polícia Civil.

Por Correio da Amazônia