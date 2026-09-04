Renato Junior vistoria estrutura do #SouManaus 2026 antes da abertura

MANAUS | O prefeito Renato Junior vistoriou, nesta quinta-feira (3), a estrutura dos palcos do “#SouManaus Passo a Paço 2026”, que começa nesta sexta-feira (4) no Centro Histórico da capital. A edição deste ano será a maior do festival, com 10 dias de programação cultural.

Além dos shows, o evento deve movimentar trabalhadores, artistas, permissionários, profissionais da gastronomia e técnicos. São 300 permissionários e 80 pontos de alimentação, com expectativa de gerar renda para cerca de 1,5 mil pessoas.





Com o tema “Origens, Águas e Manaus”, o festival terá seis palcos e 15 espaços. A organização estima público superior a 550 mil pessoas durante os 10 dias.

Segundo a Prefeitura, os cachês das atrações nacionais serão pagos por patrocinadores privados. Os recursos municipais serão destinados à estrutura e à participação de artistas locais. O valor previsto para a estrutura também foi reduzido de R$ 25 milhões para R$ 15 milhões, mantendo R$ 10 milhões contingenciados para ações de atendimento às comunidades ribeirinhas durante a estiagem.

A operação de segurança contará com efetivo municipal e apoio das forças estaduais e federais, além da Marinha do Brasil.