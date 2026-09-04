Parintins amplia ações de prevenção e combate aos incêndios em áreas de vegetação

Prefeitura Municipal de Parintins participou na manhã desta quinta-feira (3), de um curso sobre noções básicas de prevenção e combate às queimadas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Parintins, 19º Grupamento de Bombeiros Militar (19º GBM).

A capacitação foi solicitada pela SEDEMA diante do atual cenário climático e do período de estiagem, que aumentam os riscos de queimadas e incêndios em áreas de vegetação. A iniciativa tem como objetivo preparar os colaboradores para atuar de forma preventiva, ampliar os conhecimentos técnicos e fortalecer as ações de orientação e educação ambiental desenvolvidas no município.





Também participaram do treinamento funcionários do Aeroporto Júlio Belém. Ao todo, cerca de 30 profissionais receberam instruções sobre procedimentos básicos para atuação inicial em situações de incêndio em vegetação, além de técnicas de prevenção e controle do fogo.

O secretário de Meio Ambiente, Wescley Tavares, destacou a importância da capacitação para o trabalho desenvolvido pela Secretaria. “A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da SEDEMA, está participando desse treinamento de combate a incêndio em vegetação florestal proporcionado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Parintins. É um momento muito importante para toda a Secretaria. Apesar de não trabalharmos com o combate direto ao fogo, ter esse treinamento será fundamental para as ações dos fiscais e da Educação Ambiental, principalmente para prestar essas informações no campo e nas escolas”, afirmou.

O coordenador operacional do 19º GBM, tenente Dolzany, explicou que o treinamento prepara os participantes para oferecer uma resposta inicial e atuar como apoio às equipes especializadas durante ocorrências de incêndios florestais. “Hoje estamos ministrando um curso de treinamento para 30 profissionais da SEDEMA, e também para funcionários do aeródromo Júlio Belém. Esse treinamento é fundamental para que eles estejam preparados para proporcionar um primeiro combate e serem nosso auxílio durante um incêndio florestal”, destacou.

O militar ressaltou ainda que atitudes como queimar lixo, folhas secas ou realizar queimadas em quintais podem provocar situações de difícil controle. “Contamos com a ajuda da sociedade para que não toque fogo no quintal, no lixo ou em folhas secas e não faça roçados utilizando o fogo. Tudo isso é prejudicial e pode sair do controle, evoluindo para um incêndio em vegetação e, posteriormente, até para um incêndio florestal, que é muito difícil de controlar e causa prejuízos à fauna, à flora e a toda a sociedade”, alertou.