Eduardo Braga confirma mais 52 quilômetros de asfalto e trafegabilidade da rodovia BR-319 e anuncia novas obras

Com transmissão ao vivo, senador liderou expedição e averiguou melhorias e pontos de atenção na via





Em caravana por mais 14 horas pela rodovia BR-319 e com 12 horas de transmissão ao vivo pelas redes sociais, o senador Eduardo Braga (MDB), o senador Omar Aziz (PSD) e uma comitiva de autoridades confirmaram as inúmeras melhorias de infraestrutura, logística e trafegabilidade que estão sendo implantadas na estrada que liga Manaus a Porto Velho.

A construção de pontes de concreto, serviços de asfaltamento e o anúncio de licitações para novas obras foram destaque, além de reunião no Distrito de Realidade, em Humaitá, onde há uma proposta pode asfaltar o trecho já urbanizado. Pontos de atenção no trecho do meio também foram verificados.

Curuçá, Autaz Mirim e Igapó-Açu

A comitiva partiu do Porto da Ceasa, em Manaus, às 5h de sábado (13/9). A primeira novidade encontrada pelo caminho foi a conclusão da ponte sobre o Rio Curuçá, no Km 23, que está pronta e deve ser entregue em outubro com a presença do presidente Lula. No Km 24, a nova ponte sobre o Rio Autaz Mirim está em ritmo acelerado de obras, com previsão de finalizar em dezembro.

“Estamos em cima da ponte do Curuçá, caminhando no concreto já. Toda a estrutura está pronta, o guarda-corpo está sendo finalizado, o tabuleiro de concreto pronto, agora é acabamento. É uma nova ponte totalmente modificada, ampliada e preparada para a nova demanda da BR-319”, disse Eduardo Braga.

Já a nova ponte sobre o Rio Igapó-Açu, no Km 260, o trâmite para executar o serviço avança: o edital de licitação para contratar empresa e iniciar das obras já foi publicado.

Asfaltamento para 52 quilômetros

Entre os Km 198 e Km 250, no Trecho Charles, a pavimentação está acontecendo. A massa asfáltica está sendo colocada em 20 quilômetros de estrada e os outros 32 quilômetros seguintes estão com o edital de licitação publicado para início das obras.

“É assim, é com máquina, com gente trabalhando que a gente faz a BR-319. Nós estamos no Km 198, no Trecho Charles, e estamos pisando no asfalto novo. Agora vamos ter 52 quilômetros novos de asfalto. Com estratégia, com luta e união, nós vamos vencer esse desafio”, reforçou Eduardo Braga.

Trecho do meio e visita à Realidade

A partir do Km 250 até o Km 655, o conhecido trecho do meio que aguarda solução para impasses de licença e governança ambiental, a comitiva averiguou pontos de atenção para a trafegabilidade até o Km 350. “Depois, a partir do Km 350, começamos a perceber que tem pontos que precisam de uma ação mais intensa do DNIT”, disse Eduardo Braga.

Às 17h, a caravana chegou ao Km 589, no Distrito de Realidade, região com cerca de 8 mil habitantes onde a aplicação de “anti pó” reduz a poeira e a lama. No local, Eduardo Braga explicou como articula com o governo Lula uma solução para asfaltar o trecho já urbanizado.

“É uma área modificada pela ação humana, com agricultores, cafeicultores e comerciantes. Estamos conversando com o governo federal e com o Ministério do Meio Ambiente para que possamos separar a comunidade da Realidade das demais condicionantes que serão estabelecidas no licenciamento ambiental. Se isso for feito, significará dizer que poderemos priorizar o asfaltamento deste perímetro urbanizado da rodovia”, disse Eduardo Braga.

Resultados da visita técnica

A caravana encerrou a expedição pela BR-319 na cidade de Humaitá, por volta das 20h. O resultado da visita técnica deverá ser levado ao Congresso Nacional e ao governo Lula para articular novas soluções às inúmeras demandas da rodovia.