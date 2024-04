Educação: Projeto de escola estadual amplia aprovação de alunos em vestibular

Na comunidade da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, em Iranduba, a crença no poder transformador da educação é um lema vivo. Por meio do projeto “A caminho da universidade”, a escola se tornou um farol de esperança, orientando e preparando os estudantes para o desafiador caminho do ensino superior.





Desde 2023, esse projeto tem sido uma âncora para os alunos, acompanhando-os desde a inscrição nos vestibulares até o dia das provas. Com a participação de 840 vestibulandos em 2024, a escola não apenas oferece aulas preparatórias, mas também apoio logístico e motivacional durante todo o processo.

Os resultados falam por si só. Alunos como Elizandra Galeno, conquistando o 3º lugar no curso de Petróleo e Gás na Universidade do Estado do Amazonas, e Luiz Neto, com a maior nota da escola no Processo Seletivo Contínuo da Universidade Federal do Amazonas, demonstram o potencial desse projeto em transformar vidas.

E não se trata apenas de números, mas de histórias de superação. Thiago Felipe, um aluno com deficiência, alcançou uma pontuação significativa na primeira fase do processo seletivo, destacando a importância da inclusão e do apoio mútuo na jornada educacional.

Por trás desse projeto, há uma força-tarefa dedicada de 40 professores e o apoio essencial da comunidade escolar. Para eles, mais do que preparar para o vestibular, é abrir as portas para um futuro melhor, onde a educação é o veículo para a mudança social.

Essa mobilização não só motiva os alunos, mas também inspira a comunidade. A diretora da escola, Francimary Bulcão Macedo, ressalta a importância da educação como um caminho para a mudança de vida e a abertura de oportunidades para todos.

Assim, a Escola Isaías Vasconcelos prova que a educação é a chave para transformar sonhos em realidade, construindo um futuro brilhante para os jovens e a comunidade como um todo.