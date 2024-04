PSD de Kassab e Omar Aziz é o partido com o maior número de prefeitos no Brasil

O PSD, fundado em 2011 por Gilberto Kassab com o lema de não ser de direita, esquerda ou centro, e que no Amazonas é liderado pelo senador Omar Aziz, ultrapassou o MDB de Eduardo Braga e se tornou o partido com maior número de prefeitos no país.





Depois de fechada a janela eleitoral, o partido tem agora 1.040, 58% a mais em relação ao resultado das eleições de 2020.

Além do PSD, outras legendas como Republicanos, PT, Avante e PSB também registraram crescimento significativo. Em contrapartida, partidos como PSDB, Cidadania, Podemos, Solidariedade, PDT e PRD (resultado da fusão entre Patriota e PTB) sofreram redução no número de prefeitos.

MDB

Embora o MDB tenha perdido a liderança, ele também registrou crescimento, passando de 793 prefeitos em 2020 para 916 atualmente, com destaque para os estados do Pará e Alagoas.

Os prefeitos têm a liberdade de mudar de partido a qualquer momento sem perder o mandato. No entanto, aqueles que pretendem concorrer nas próximas eleições tiveram que definir sua filiação partidária até o dia 6 de abril, conforme determina a legislação eleitoral.

Desde a posse de Kassab em janeiro de 2021, a migração de prefeitos refletiu transformações no cenário político brasileiro, uma tendência de redução no número de partidos e os efeitos das eleições nacionais e estaduais de 2022.