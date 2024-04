Manaus Previdência fortalece transparência da Prefeitura em audiência pública

A transparência na gestão previdenciária foi o destaque da recente audiência pública promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência. Realizado no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, o evento foi um espaço aberto para prestação de contas das atividades desenvolvidas pela autarquia ao longo de 2023.





A audiência, que contou com aproximadamente cem participantes presenciais e online, abordou diversos temas essenciais presentes no relatório de governança da Manaus Previdência. Entre eles, destacam-se o balanço de concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas, programas e projetos previdenciários, carteira de investimentos e a situação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Daniela Benayon, diretora-presidente da Manausprev, ressaltou a importância da transparência e prestação de contas, conforme orientações do prefeito David Almeida. O ciclo de apresentações começou com a demonstração das certificações obtidas pela Manausprev, incluindo o Pró-Gestão de Regime Próprio de Previdência Privada (RPPS) no nível IV, o mais alto da certificação, e a manutenção da NBR ISO 9001:2015, que atesta a qualidade do sistema de gestão.

O destaque da audiência foi a conquista de quatro prêmios nacionais em 2023, consolidando a Manausprev como referência no Brasil em gestão previdenciária. Os prêmios incluem reconhecimentos nas categorias de investimentos, responsabilidade previdenciária e boas práticas de gestão.

Além disso, foram apresentados os resultados dos projetos do setor Psicossocial, que beneficiaram 1.700 pessoas em diversas iniciativas, como orientação para aposentadoria, atendimento itinerante e projetos de bem-estar.

Ana Silvia Domingues, diretora de Previdência da autarquia, detalhou os números de concessão de benefícios em 2023, incluindo aposentadorias e pensões por morte. A audiência também abordou a carteira de investimentos e a situação atuarial do RPPS, ambos destacando um impacto positivo no equilíbrio financeiro do regime.

A presença do diretor de Controle Externo de Regime Próprio de Previdência Social do Tribunal de Contas do Estado, Márcio Osório, reforçou a importância da iniciativa para promover a transparência e aproximar a sociedade da gestão previdenciária.

A audiência pública da Manaus Previdência em 2024 encerrou-se com uma rodada de perguntas e esclarecimentos, reforçando o compromisso contínuo da autarquia com a transparência e a prestação de contas à comunidade e aos beneficiários. Desde 2014, essa iniciativa tem sido um marco anual na promoção da transparência e do diálogo na gestão previdenciária municipal.