Em ação contra crime eleitoral, polícia apreende R$ 170 mil

Somente na manhã deste primeiro turno das eleições municipais, 17 crimes eleitorais e 21 prisões relacionadas ao pleito foram efetuadas em todo Amazonas. Durante as ações policiais, R$ 170 mil foram apreendidos. Os dados são do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas.

Entre os crimes registrados estão compra de votos, falsidade ideológica, concentração de eleitores e impedimento ou embaraço ao exercício do voto. As ocorrências foram registradas em Manaus, Nhamundá, Coari, Itacoatiara, Canutama, Benjamin Constant, Beruri, Careiro da Várzea, Guajará, Lábrea, Maués e Tonantins.

Também foram apreendidos materiais de campanha e a quantia de R$ 170 mil em espécie. Até o momento, 11 Inquéritos Policiais (IP) foram instaurados e dois Temos Circunstanciados de Ocorrências (TCO) foram lavrados. A maioria dos casos foram descobertos após denúncias anônimas feitas pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e pelo 190.