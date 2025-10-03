Em Boa Vista do Ramos, homem é preso por estupro de vulnerável contra sobrinha de 12 anos

Policiais civis de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus), cumpriram, na manhã desta sexta-feira (03), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 26 anos, por estupro de vulnerável contra sua sobrinha de 12 anos. Os abusos sexuais eram praticados desde que a vítima tinha nove anos.





De acordo com o delegado Vinícius Freires, as investigações começaram em agosto deste ano, após denúncia do Conselho Tutelar do município sobre o caso. O suspeito, companheiro da tia da adolescente, aproveitava-se da relação de confiança e do parentesco para cometer os crimes.

“A denúncia foi formalizada pela mãe da vítima, que descobriu os abusos ao encontrar mensagens suspeitas trocadas entre o agressor e sua filha. Depoimentos e a escuta especializada com a vítima confirmaram que os abusos começaram quando ela tinha apenas nove anos”, explicou o delegado.

Freires relatou ainda que, após a denúncia, o homem ameaçou a mãe da adolescente, afirmando que, caso algo lhe acontecesse, ela “pagaria por isso”. A ameaça teve o objetivo de obstruir a Justiça e intimidar a família.

“Com base nas informações coletadas, incluindo o depoimento da vítima, testemunhas e laudos periciais, solicitamos a prisão preventiva do indivíduo, que foi deferida pelo Poder Judiciário. A ordem judicial foi cumprida na manhã de hoje”, detalhou o delegado.

Vinícius Freires destacou a importância das denúncias para combater crimes dessa natureza e reforçou o compromisso das forças de segurança na proteção de crianças e adolescentes no interior do Amazonas.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.