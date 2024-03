Em vez da ‘CPI do envelope’, não seria melhor a CMM abrir a CPI do cotão?

Imagina-se, pelas imagens, que no envelope mostrado no banheiro da Secretaria de Comunicação da Prefeitura (Semcom), que tinha como pano de fundo um vaso sanitário, teria no máximo uns R$ 2.000,00, ou até menos.





Quem terá sido o ‘gentil cavalheiro’ que se dispôs a emprestar as ferramentas para a execução do Crime? Isso importa? Claro que sim.

Principalmente porque, quem em sã consciência estaria criando provas contra si ou, para comprometer outrem, com filmagem viralizada nas redes sociais?

Até hoje, nada foi falado sobre a quantidade de dinheiro plantado no banheiro da Secretaria. Alguém se dispõe a arriscar um palpite?

Milhões em gastos

Bem, talvez nada disso importe! – Mas, importa o tamanho das verbas que a Câmara de Vereadores de Manaus (CMM) gasta com cada um dos 41 vereadores ao longo do ano e ao longo do mandato.

São R$ 18.991,68 de salários/mês, mais R$ 70 Mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – (Ceap) ou “cotão”; mais R$ 15.031,76 de subsídio; mais R$ 73.170,73 com despesas com combustíveis, mais Vale Refeição; Vale Alimentação; Ajuda de custo no início e no final do mandato parlamentar; Auxílio Moradia, que somados aproxima-se dos R$ 200.000,00/mês, para cada um dos 41 vereadores.

Acrescenta-se aos exorbitantes ganhos, o aumento do número de assessores parlamentares de 30 para o teto de 50 assessores, com o chefe de gabinete ganhando R$ R$11.995,00/mês, mais material de expediente, telefones, mobiliário, café, suco…

Ou seja, a Câmara Municipal de Manaus gasta quase R$ 11.000.000,00 (Milhões/ano/benefícios) para os vereadores fazerem manifestação de probidade, vestirem de guardiões do erário, da moralidade no serviço público e outros adjetivos da moda. Certo?

Bem, nem tanto. Todos os benefícios ganhos pelos vereadores, inclusive aumento de salários, foram votados por eles mesmos, em menos de 10 minutos de sessão e só não são maiores e constantes por causa da exposição pública.

CPI do envelope

Portanto, uma CPI em vésperas de eleição, requerida por estes personagens, é para se questionar. Seria porque pretendem mostrar serviço ainda neste mandato, a poucos meses das eleições e para dizer que ‘a Casa defende o povo?. De quem? Deles mesmos?

Ou seria apenas um enredo muito usado pela direita na atualidade, para encobrir a sua letargia, seus erros e suas inconsistências? São perguntas que não querem calar.

“O povo quer saber¹”

Assim dizia um velho colunista de um importante jornal impresso de épocas atrás. Não o ‘povo’, que muitos dos vereadores citam nos seus vagos discursos.

O que importa é que teremos uma eleição em outubro e o incidente supostamente plantado motiva os “digníssimos vereadores” de Manaus a abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para dizer aos seus eleitores que eles ainda continuam na Casa.

Talvez só até o final do ano, quando provavelmente serão substituídos.