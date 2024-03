Manaus está com alerta laranja para chuvas intensas

A madrugada de hoje (21) foi de chuva forte em Manaus. Com isso, a capital amazonense está com alerta laranja, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O alerta é válido até às 22h59 desta quinta-feira. A chuva deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Por enquanto, não há ocorrências registradas.

Ao longo da semana, a Defesa Civil Estadual informou que a Região Metropolitana de Manaus também deverá ser atingida pela chuva.