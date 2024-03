Embaúba Play prepara seleção de filmes sobre a ditadura militar e seus desdobramentos

Projeto Sem memória não há futuro tem

Seleção de filmes disponível na Embaúba Play





Há 60 anos, militares tomaram o poder com um golpe apoiado por boa parte da classe média e da elite econômica brasileira. Entre 1964 e 1985, milhares de cidadãos contrários ao regime totalitário foram censurados, perseguidos, torturados e exterminados.

É um equívoco considerar que essa história pertence ao passado – o militarismo brasileiro segue forte, atuante e impune. A instituição da violência e a certeza da impunidade são legados ditatoriais que ainda hoje deixam vítimas e ameaçam nossa frágil democracia.

A Embaúba Play preparou uma seleção de filmes que tratam, cada um a seu modo, da Ditadura Militar e seus desdobramentos. Algumas obras testemunham o passado, inscrevem nomes de vítimas e algozes na memória coletiva, expõem os efeitos nefastos da imposição da força bruta.

Outras examinam o presente, reconhecendo nele as fagulhas da tragédia e as centelhas da esperança, para que seja possível, enfim, seguir em frente, entre a constatação do perigo e a necessidade da luta.

Lista de filmes que integram a seleção e podem ser alugados na Embaúba Play:

“Retratos de identificação”, de Anita Leandro

“Os dias com ele”, de Maria Clara Escobar

“Procura-se Irenice”, de Marco Escrivão e Thiago B. Mendonça

“Pastor Cláudio”, de Beth Formaggini

“Estranho animal”, de Arthur B. Senra

“A guerra dos gibis”, Thiago B. Mendonça e Rafael Terpins

“Tatuagem”, de Hilton Lacerda

“Num país estrangeiro”, Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes

“O golpe em 50 cortes ou a corte em 50 golpes”, de Lucas Campolina

“Vento frio”, de Taciano Valério

“Bloqueio”, de Victória Álvares e Quentin Delaroche

“Quem tem medo?”, de Dellani Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves Jr.

“Vigília”, de Rafael Urban

“Entre nós talvez estejam multidões”, de Aiano Bemfica e Pedro Maia de Brito

“Sementes: mulheres pretas no poder”, de Éthel Oliveira e Júlia Mariano

Texto: Carla Maia, curadora da Embaúba Play