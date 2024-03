“Show do Esporte” ganha novo cenário a partir deste domingo

Comandado por Elia Junior e Paloma Tocci, programa vai ao ar aos domingos na tela da Band e nas plataformas digitais





O Show do Esporte está de cara nova. A partir deste domingo (31), o público vai se deparar com um cenário moderno, dinâmico e cheio de movimentos.

Cores vibrantes e uma tela de alta definição vão privilegiar a troca com o telespectador. “A expectativa é poder manter a tradição do programa. Informar e entreter é a nossa missão e, com esse estúdio interativo e intimista, vai ser show”, adianta Elia Junior.

Paloma Tocci também celebra a novidade. “Essa transformação vem como um presente. Estou muito animada com a mudança, que marca a atual etapa do Show do Esporte, deixando tudo mais ágil e divertido. Tem sido uma fase muito especial da minha carreira dividir os domingos com o Elia, com essa equipe maravilhosa e com a nossa audiência”, destaca a apresentadora.

Segundo Fernanda Ortiz, diretora de produção da Band e responsável pelo projeto, o ambiente foi reformulado para proporcionar mais integração com a parte gráfica. “O objetivo era deixá-lo alinhado com os assuntos esportivos, além de reunir elementos das diversas modalidades que são exibidas semanalmente”, revela.