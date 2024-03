Em Nota, Secretaria de Educação alerta para golpe com o app do Programa Pé-de-Meia

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar alerta os pais e responsáveis por estudantes para o golpe que simula o aplicativo do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal.





Para ter acesso ao benefício não é necessário o pagamento de nenhuma taxa de inscrição e o acesso à conta dos estudantes deve ser realizado via cadastro no aplicativo oficial da Caixa Econômica e no site oficial da instituição de forma gratuita.

Solicita-se que os responsáveis e estudantes não compartilhem dados pessoais em sites não oficiais e acompanhem as informações nos canais oficiais do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Educação.

Caso algum beneficiário do Programa Pé-de-Meia venha a ser lesado deve registrar de forma presencial o Boletim de Ocorrência em qualquer delegacia ou de forma on-line. As denúncias serão encaminhadas a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC).