Torneio Relâmpago Indígena 2024 busca fortalecer identidade dos povos originários no esporte

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), está organizando o Torneio Relâmpago Indígena 2024, marcado para o dia 13 de abril, a partir das 8h, no campo do Sesi – Clube do Trabalhador.





Essa iniciativa integra a programação de apoio e incentivo institucional ao esporte indígena, com o propósito de ampliar a visibilidade do esporte indígena e celebrar o mês dos povos originários.

As inscrições das equipes de futebol indígena podem ser realizadas na sede da Fepiam, das 8h às 14h, até o dia 8 de abril, localizada na avenida Torquato Tapajós, S/N – Colônia Terra Nova, ao lado do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz.

O diretor-presidente da Fepiam, Sinésio Trovão, enfatizou a importância do torneio. “O torneio não apenas destaca o talento esportivo dos povos indígenas, mas também reforça nossa missão de preservar e valorizar sua cultura única”, comentou.

A abertura do torneio contará com a entrada solene das equipes indígenas, autoridades locais e rainhas indígenas. Para dar início às festividades, o Hino Nacional será entoado na língua materna dos povos indígenas, simbolizando o respeito e a valorização de suas tradições.

Após a cerimônia de abertura, estão previstos discursos que vão destacar a importância da preservação da cultura indígena e o papel do esporte na promoção da inclusão e da diversidade.

O diretor-técnico, Joabe Leonam, ressaltou o potencial do esporte indígena. “O esporte é uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e o empoderamento das comunidades indígenas. Este torneio é uma oportunidade para mostrar a habilidade e a paixão dos atletas indígenas”.

Paralelamente ao torneio, os participantes e visitantes terão a oportunidade de apreciar e adquirir peças únicas de artesanato indígena na feira que estará montada no local do evento.