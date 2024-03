Opy Health de Manaus conta com cuidados após alta e conservação dos alimentos por IoT

Iniciativas visam reforçar a assistência na melhoria contínua e garantir a segurança aos pacientes





Em celebração ao Dia da Saúde e Nutrição, que ocorre neste domingo, 31 de março, a Opy Health destaca dois projetos da operação de Manaus que visam reforçar a atenção aos cuidados com as refeições após a alta hospitalar e realizar o monitoramento da conservação dos alimentos via IoT (Internet das Coisas). Essa data, que tem como objetivo promover discussões e avaliações sobre as práticas nutricionais e a relevância das políticas públicas preventivas, ressalta a importância de iniciativas que apoiem a educação alimentar e a qualidade nutricional.

O GastrOpy, capacitação para acompanhantes de pacientes do Hospital Delphina Aziz, surgiu para garantir que os pacientes continuem com os cuidados necessários com a alimentação em casa, auxiliando na manutenção de escolhas saudáveis. Os treinamentos abrangem a preparação de dietas especiais, como a dieta pastosa (para insuficiência renal), hipolipídica (com quantidades reduzidas de gordura), branda hipossódica (para insuficiência cardíaca, prevenção de problemas no coração e combate à pressão alta), voltada aos diabéticos, a branda (sem irritantes gástricos) e a hiperproteica (com maior quantidade de carboidratos). Desde o lançamento do projeto, realizado em 2023, já foram treinados 623 acompanhantes.

Além disso, a Opy Health tem investido em tecnologia de ponta para garantir a segurança e a qualidade das refeições servidas aos pacientes do complexo hospitalar. Por meio da integração de dispositivo IoT (Internet das Coisas), os sensores enviam dados em tempo real à equipe de Nutrição, fornecendo informações precisas sobre as condições dos alimentos armazenados e das dietas distribuídas aos pacientes.

Essa inovação monitora todas as etapas do processo de alimentação, e emite alertas automáticos em caso de variações significativas nos parâmetros medidos, garantindo uma resposta rápida e eficaz para manter a segurança alimentar. Segundo o diretor regional da Opy Health, Thiago Python, as iniciativas visam reforçar a assistência na melhoria contínua e garantir o bem-estar dos pacientes, alinhando a tecnologia e a inovação na condução dos sistemas mais adequados. “É imprescindível assegurar que os pacientes tenham a devida atenção durante e após a estadia hospitalar. Precisamos orientar da melhor forma, proteger os alimentos contra riscos de contaminação e mantê-los com a preservação do valor nutritivo”, completa.

