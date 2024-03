Ensaios dos Bumbás sinaliza temporada especial para o Festival de Parintins 2024

A primeira noite de Ensaios dos Bumbás, ocorrida no sábado (23/03) com os Bois Caprichoso e Garantido, indicou que a temporada de 2024 será realmente marcante. O público compareceu em grande número, enchendo o Sambódromo e mostrando o entusiasmo dos bumbás e seus itens oficiais em busca da vitória no Festival de Parintins deste ano, agendado para os dias 28, 29 e 30 de junho.





Os dirigentes dos Movimentos Marujada e Amigos do Garantido, responsáveis pelos ensaios, em colaboração com o Governo do Amazonas através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, também compartilharam a opinião unânime de que a temporada de 2024 será memorável.

Rogério de Jesus, conhecido como Roca, presidente do Movimento Marujada (MM), afirmou que o foco do Bar do Boi este ano é conquistar o tricampeonato do boi-bumbá Caprichoso. “Estamos determinados a alcançar o tricampeonato, com ensaios todas as sextas-feiras no Rio Negro e aos sábados aqui no Sambódromo. Esperem grandes espetáculos aos sábados no Bar do Boi”, disse ele.

Cláudia Santos, presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), destacou que a temporada de 2024 começou em fevereiro com a celebração do 28º aniversário do movimento. “Os fãs do Garantido podem esperar várias novidades, incluindo o primeiro Curral do Garantido em 30 de março. Estamos convidando todos para o nosso evento, que contará com artistas tanto do Garantido quanto do Caprichoso”, afirmou.

Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa, enfatizou o compromisso do governo em fortalecer a cultura local, gerando empregos e oportunidades. Ele destacou o sucesso do lançamento do Festival de Parintins e o início dos Ensaios dos Bumbás como eventos que marcam o início de uma temporada intensa até o festival oficial em junho.

Os representantes dos bois também compartilharam suas expectativas para 2024. Alexandre Azevedo, tripa do Caprichoso, enfatizou a determinação do boi em apresentar um espetáculo de alto nível. Israel Paulain, apresentador oficial do Garantido, expressou sua empolgação com a nova gestão e a busca pelo 33º título.

Os torcedores também demonstraram entusiasmo, com Karen de Queiroz e Raíssa Teixeira expressando sua ansiedade pelo início dos ensaios e pelas promessas de uma temporada emocionante.

Na primeira noite de Ensaios dos Bumbás, os bois proporcionaram espetáculos emocionantes, alternando-se no palco e mantendo o público envolvido até a madrugada. Os levantadores de toadas, os itens individuais e as torcidas oficiais contribuíram para uma atmosfera vibrante e promissora para o Festival de Parintins deste ano.