Manaus está com alerta laranja para chuvas intensas

Sob alerta laranja para chuvas intensas, Manaus enfrenta um forte temporal neste domingo (24), conforme constatado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





As precipitações começaram por volta das 10h, resultando em alagamentos em algumas ruas de alguns bairros.

Anteriormente, a Defesa Civil do Estado emitiu um comunicado alertando para o risco de enxurradas e deslizamentos em determinadas áreas da cidade. Além disso, existe a possibilidade de inundação em algumas regiões.

A Defesa Civil do Município está monitorando de perto as ocorrências. Prevê-se que as chuvas fortes na capital amazonense persistam ao longo do dia.