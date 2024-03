Eventos da Semana Santa iniciam nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (28), a Igreja Católica inicia os eventos para a Semana Santa 2024, em Manaus. A programação ocorre em diversas igrejas da arquidiocese.





Na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, no Centro, por exemplo, haverá celebrações presididas pelo cardeal arcebispo Dom Leonardo Steiner. Na parte da noite, às 19h, acontece a Missa do Lava-Pés, seguida de vigília eucarística, a partir das 20h.

Na sexta-feira (29), Dia da Paixão de Cristo, a programação inicia às 7h com a oração do Ofício Divino, seguida da Via-Sacra até o Santuário de Fátima, na Praça 14, Zona Centro-Sul, a partir das 9h. Pela parte da tarde, na Catedral, acontece às 14h a meditação das Sete Dores de Nossa Senhora e a Liturgia da Paixão, às 15h.

Também às 15h, no Santuário de Fátima, acontece a Liturgia da Paixão seguida pela tradicional procissão do Senhor Morto, de Fátima até à Igreja Matriz, no Centro. No sábado (30), haverá a Vigília Pascal às 19h.

No Domingo de Páscoa (9), as celebrações na Catedral voltam ao horário normal: 7h, 10h e 18h.

Alteração no trânsito

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão espalhados pela cidade para orientação aos condutores durante as procissões. Na sexta-feira no Centro de Manaus, os agentes vão acompanhar a Via Sacra realizada pela Catedral, que inicia às 7h. Os fiéis irão percorrer a Avenida 7 de Setembro; Avenida Visconde de Porto Alegre (contramão); e Avenida Tarumã (Santuário de Nossa Senhora de Fátima).

No retorno, pela tarde, os fiéis passam pela Avenida Tarumã (Santuário Nossa Senhora de Fátima); Avenida Visconde de Porto Alegre e Avenida 7 de Setembro (contramão). As vias serão interditadas temporariamente para passagem dos participantes da Via Sacra e serão liberadas após a passagem dos fiéis.