Concurso de Manacapuru é suspenso por irregularidades

O concurso para a área de Educação da Prefeitura de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) foi suspenso. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), motivada por irregularidades.





Conforme o TCE-AM, o edital deve ser retificado para inclusão da reserva de vagas aos candidatos negros/afrodescendentes. Além disso, deve haver reabertura para o prazo de inscrição.

A Prefeitura de Manacapuru tem 15 dias para justificar as irregularidades constantes no edital do concurso. O certame é para provimento de mais de 800 vagas.