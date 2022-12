Explosão atinge restaurante do Coco Bambu em Teresina

A explosão aconteceu por volta das 6h30 no recém-inaugurado restaurante Vasto, que pertence ao grupo Coco Bambu, na rua Professor Joca Vieira, no bairro Fátima, zona leste de Teresina (PI).

Uma pessoa ficou ferida sem gravidade, segundo o Corpo de Bombeiros. O local foi isolado e será feita uma análise da estrutura do restaurante, que foi aberto no dia 28 de novembro.

O impacto da explosão também causou estragos no restaurante Coco Bambu, que fico ao lado do Vasto, e imóveis vizinhos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vidros estilhaçados no chão e portas retorcidas.

Moradores relatam ter acordado “no susto” com o barulho da explosão.

Explosão na zona leste de Teresina, destruindo dois restaurantes um deles é o coco bambú…destruí também algumas lojas pic.twitter.com/YJ68bYfctn — Mari. S.M (@MarinalvaSaboia) December 21, 2022

Forte explosão destrói Vasto Restaurante na zona Leste de Teresina Leia a matéria: https://t.co/GKZRLp85VZ pic.twitter.com/64rxCldppT — A10mais.com (@portala10mais) December 21, 2022

Explosão do Vasto/Coco Bambu em Teresina 😱😱😱 pic.twitter.com/8MrBBw5hXb — Cleutony (@cleutony) December 21, 2022

Fonte: UOL