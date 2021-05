Fábricas ficam com ‘dinheiro dos trabalhadores’ no Polo Industrial de Manaus

Dos aproximadamente 7.200 trabalhadores contratados irregularmente pelas fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM), pelo ‘sistema temporário’, cada um perde em torno de R$ 8.140,00 por cada contrato de 1 ano de trabalho.

Pelos cálculos feitos pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), com base no piso da categoria, cada trabalhador contratado pela Samsung da Amazônia, Moto Honda, Positivo, a P&G, Flextronics, Metal fino, Salcomp, Pioneer, Panasonic, Midea, Electrolux, Whirlpool e outras, perdem por ano R$ 1.600,00 de aviso prévio -, R$ 600,00 referente a 40% do FGTS -, R$ 3.390 do seguro desemprego -, perde o plano de saúde no valor de R$ 8.160,00 -, a Creche para cada filho no valor de R$ 6.800,00 -, R$ 1.440,00 de perda no Plano Odontológico.

Se multiplicar pelos 7.200 trabalhadores temporários existentes no Polo Industrial de Manaus (PIM), a soma é astronômica e chega à casa dos R$ 158,3 Milhões/Ano. Esse é o montante que as empresas multinacionais deixam de repassar ao trabalhador e à economia do Estado.

Para o presidente dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, as diretorias dessas empresas estão fazendo uma ‘sangria nos bolsos dos trabalhadores’ e aumentando os seus faturamentos muito acima dos ‘bilhões de lucro’ arrecadados anualmente, sempre favorecidos pelos incentivos fiscais dados pelo Governo do Estado.

Terceirização

Depois que ‘inventaram a lei da terceirização’ o trabalhador fica nove meses pelo Recurso Humano e, depois, é mandado embora sem nenhum direito. No caso da Samsung da Amazônia, os RH contrata no máximo por três meses e joga o cidadão(ã) na estatística do desemprego. Ou seja, o trabalhador sai com uma mão na ‘frente e outra atrás, sem eira e nem beira’.

Valdemir lembra que as empresas do PIM utilizam esse mecanismo irregularmente, para explorar os trabalhadores. “Nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) proíbe isso. A própria Lei da Terceirização diz que o contrato tem que ser igual ao da CCT do Sindicato. Tem a P&G (a pior do Estado), que tem 900 funcionários e mais de 1.000 terceirizados. Na maior exploração promovida por diretores que moram no Sul do País”, aponta Santana.

As piores

A Samsung, P&G, Fletronics e outras, avançaram com a exploração depois que a pandemia se instalou no Brasil. Nesse período, mais de 10 mulheres grávidas foram demitidas sem direito a nada. Um jovem trabalhador de 25 anos, foi acidentado dentro da P&G, perdeu a memória e foi demitido sem um mínimo humanidade. “Eu apelo ao Governador, para suspender os incentivos dessas empresas”, apela.

Fim do isolamento

O Sindicato está aguardando a saída do isolamento social, para tomar medidas mais drásticas. Uma dela seria a paralisação dessas fábricas até que o Ministério do Trabalho, Suframa, a justiça, o poder público resolva fiscalizar esse setor que só explora a mão-de-obra para obter lucros astronômicos.