Fátima Bernardes é diagnosticada com câncer de útero

Fátima Bernardes revelou nesta quarta-feira (2) que foi diagnosticada com câncer de útero em estágio inicial.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do “Encontro” afirmou que vai passar por cirurgia, e que por isso deve se afastar por alguns dias do trabalho. Ela diz que o diagnóstico foi feito durante uma série de exames de rotina.

“Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham”, escreveu Bernardes.

“Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros.”

Com 58 anos, a apresentadora e jornalista foi âncora do “Jornal Nacional” por 14 anos até 2012, quando assumiu o comando do “Encontro com Fátima Bernardes”.

“Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor”, afirmou Túlio Gadelha, namorado de Bernardes, no Instagram.

