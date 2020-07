Festa com 25 pessoas em motel é interrompida pela polícia

Uma festa com cerca de 25 pessoas dentro de um motel terminou em caso de polícia. Na noite de ontem em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás. O evento no Motel Eros foi interrompido pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma), com o apoio da Polícia Militar, graças ao decreto municipal que impede aglomeração de pessoas nesse período de combate ao coronavírus.

O organizador do evento, que não teve o nome revelado, foi multado em R$ 20 mil. Segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia, ele é reincidente e teria organizado uma festa de luxo em uma chácara da cidade na última segunda-feira, com aproximadamente 100 pessoas.

Quem estava sem máscara na festa também foi multado em R$ 106, como determina a lei de uso obrigatório do item de proteção.

O estabelecimento pode ser interditado e foi autuado pelos fiscais em R$ 10 mil. No local havia bebidas alcoólicas, mesa de sinuca e aparelhos de som, que foram apreendidos.

Fonte: OUL