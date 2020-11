Festa para Amazonino na visita aos feirantes da Feira da Banana

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, esteve neste domingo (22/11) na Feira da Banana, no centro da cidade, onde conversou com os comerciantes que atuam no local.

Recebido com festa por eles, Amazonino (PODEMOS) disse que pretende, caso seja eleito, oferecer linhas de crédito para estimular os pequenos negócios e que irá revitalizar as feiras e mercados da cidade, transformando-os em polos de atrativo turístico.

A Manaus Moderna, espaço onde a Feira da Banana está instalada, é um dos lugares que ele pretende revitalizar, não somente para que trabalhadores e comerciantes tenham melhor estrutura para trabalhar, mas também para receber os turistas que chegam à cidade querendo conhecer, em especial, as frutas e peixes da região. “É um espaço com muito potencial, que precisa ser recuperado, passar por obras de melhorias”, afirmou.

Além disso, Amazonino explicou aos feirantes que irá relançar o Banco da Gente, criado por ele na Prefeitura, com oferta de linhas de crédito para pequenos empreendedores e para os que desejam montar o seu próprio negócio. Com isso, ele quer estimular o crescimento de pequenos negócios, para que possam gerar mais empregos em Manaus.

“São comerciantes e trabalhadores de uma área importante, que emprega e que abastece a população de alimentos”, ressaltou. “É justo que tenham o apoio do poder público. Eu gosto muito dessa turma que trabalha com produtos do setor primário. O que eu puder fazer, é lógico que eu vou fazer”, comentou.

Antes de ir à Feira da Banana, Amazonino tomou água de coco e também conversou com os trabalhadores que atuam no Complexo da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste. Ouviu deles a aprovação à sua candidatura e apresentou as suas principais metas de governo.

