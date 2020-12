Festas de Natal e Réveillon estão suspensas em Parintins

As festas de Natal e Réveillon estão suspensas neste ano em Parintins (a 325 quilômetros de Manaus). Quem realizar qualquer tipo de evento aberto ao público com aglomeração de pessoas estará sujeito a multas.

Para garantir a segurança no trânsito nessas datas, a Polícia Militar, Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) e Guarda Municipal realizarão ações em diversos pontos da cidade. A decisão é do Comitê de Combate à Covid-19 de Parintins, que planeja as próximas medidas protetivas. O horário do toque de recolher continua das 0h às 05h, até 5 de janeiro.

Além disso, o uso de máscaras segue obrigatório. A prefeitura também disponibilizou equipes na cidade e na zona rural para o combate ao coronavírus.

O Governo do Estado já está atuando para elaborar junto ao município o plano de imunização e, de acordo com o planejamento, a vacina contra o coronavírus está prevista para chegar em Parintins no mês de março de 2021.