Flagrante: Militar da Aeronáutica é detido após furtar gramado de praça em Belém

Um servidor da Aeronáutica foi detido em flagrante neste sábado (9) em Belém, capital do Pará, após ser gravado furtando grama de uma praça recém-inaugurada. Segundo informações da polícia civil, o homem foi identificado após ser registrado em vídeo retirando partes do gramado da Praça do Arame, localizada no bairro da Pedreira, na noite anterior.





As imagens mostram o militar acomodando a grama furtada no bagageiro de um veículo. O carro utilizado na ação foi apreendido e a grama foi recuperada pela polícia.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que tomará as medidas necessárias para apurar o ocorrido. “O Comando da Aeronáutica reitera que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional”, afirmou em comunicado.

A Praça do Arame, recentemente revitalizada pelo Governo do Pará e reinaugurada na última semana, teve suas obras custeadas em R$ 1 milhão, provenientes de emenda parlamentar.

Fonte: CNN Brasil