Pitel se irrita com provocações de Lucas Henrique no Quarto Gnomo

Na tarde de sábado (09), os ânimos ficaram agitados na casa mais vigiada do Brasil, o BBB 24, enquanto os participantes se preparavam para a Prova do Anjo. No Quarto Gnomo, uma cena de descontração entre os brothers acabou gerando um momento de tensão entre Lucas Henrique e Pitel.





Enquanto conversava sobre futebol com MC Bin Laden, Lucas chamou a atenção de Pitel, que estava presente no quarto, convidando-a para se juntar a eles na cama. “Fala, Pitel. Fala do Vascão”, provocou o carioca, buscando iniciar uma interação com a sister.

No entanto, a resposta de Pitel não foi tão receptiva quanto ele esperava. “Ah, pelo amor de Deus, fala o que tu quer comigo”, respondeu a sister, visivelmente incomodada com a abordagem de Lucas. Em seguida, quando ele a convidou para se sentar ao seu lado, ela retrucou: “Pra que? Eu podendo ficar deitada na minha cama.”

A troca de farpas continuou quando Lucas tentou convencer Pitel a se juntar a eles, provocando-a sobre sua postura na casa. “Para de ficar deitada, cara. Tu fica deitada o dia todo, para com isso”, disse ele, em tom de brincadeira.

No entanto, as provocações de Lucas não foram bem recebidas por Pitel, que rebateu: “Quem é você pra falar de deitada ou não?”. Ela ainda questionou a atitude do colega de confinamento, sugerindo que ele estava agindo como se fosse um educador físico.

Visivelmente irritada, Pitel pediu para que Lucas a deixasse em paz. “Pelo amor de Deus, me erra. Senta aí, deita aí você também. Pelo amor de Deus, me deixa em paz”, desabafou a sister.

O episódio evidenciou a tensão entre os participantes do reality show e trouxe à tona as diferentes personalidades e conflitos que surgem no convívio dentro da casa do BBB 24.

Fonte: BBB 24