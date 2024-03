TCE-AM abre ano letivo da Escola de Contas Públicas com conferencistas nacionais

Para dar início à série de capacitações que serão oferecidas durante todo o ano de 2024, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) abre, a partir das 9h desta segunda-feira (11), o ano letivo da Escola de Contas Públicas (ECP). O evento terá a presença do jurista e ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, do advogado, ambientalista e político brasileiro Fábio Feldmann e da advogada da União e doutora em Ciência Ambiental, Teresa Villac





A presidente do TCE conselheira Yara Lins e o coordenador geral da Escola de Contas conselheiro Júlio Pinheiro irão receber os convidados no auditório da Corte de Contas, entre eles o governador do estado, Wilson Lima.

O evento de início das atividades do ano letivo da Escola de Contas Públicas do TCE é aberto ao público, e as inscrições para a participação devem ser feitas no endereço eletrônico ecpvirtual.tce.am.gov.br

A solenidade também irá contar com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, entre elas YouTube e Facebook.