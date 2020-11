Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, no Maracanã

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe aqui em Tempo Real, com vídeos exclusivos de lances e gols.

Trata-se de um confronto direto na briga pelas primeiras posições da tabela: oito pontos separam o Rubro-Negro (segundo colocado, com 35 pontos) e o Tricolor (quinto lugar, com 27 pontos e três jogos a menos).

O Flamengo chega embalado pela vitória sobre o Athletico-PR, no meio de semana, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o São Paulo tenta se recuperar da derrota de virada para o argentino Lanús, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Transmissão

Globo para todo o Brasil, menos PE e PR (com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. E Premiere (com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Maurício Noriega e Júnior).

Ge/G1