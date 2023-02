Flamengo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (15)

O Flamengo volta a jogar após a fracassada campanha no Mundial de Clubes. A partida contra o Volta Redonda nesta quarta-feira, às 21h10 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, é válida pela oitava rodada da Taça Guanabara. O duelo movimenta a disputa pelo G-4 do Estadual.

O Flamengo ocupa a terceira colocação com 14 pontos em seis jogos. Enquanto isso, o Volta Redonda é o quarto com 13 pontos em sete jogos. O Rubro-Negro tem uma partida a menos por conta o Mundial e disputará a sétima rodada contra o Resende somente no sábado.

Transmissão: TV Bandeirantes e BandSports.

Escalações prováveis

Flamengo – técnico: Vítor Pereira (Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vidal, Arrascaeta, Gabigol e Pedro).

Volta Redonda – técnico: Rogério Corrêa (Jefferson, Wellington Silva, Alix, Sandro Silva (Marco Gabriel), Ricardo Sena, Henrique Silva, Dudu, Guilherme Cachoeira (Pedrinho), Luciano Naninho, Luizinho e Lelê).

