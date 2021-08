Força Tática prende três com 110 quilos de drogas na zona norte

Policiais militares da Força Tática efetuaram a prisão de três indivíduos, de 50, 30 e 22 anos, em posse de drogas, na tarde de sábado (28/08), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

Durante patrulhamento, por volta das 15h, a equipe de Força Tática recebeu denúncia anônima informando que um caminhão havia descarregado latinhas prensadas em bloco, contendo drogas, na rua Santa Mônica do Colônia Terra Nova.

Os policiais se dirigiram ao local, onde encontraram três indivíduos com um saco contendo 30 quilos de entorpecentes. As equipes começaram em seguida a abrir os blocos de latinhas prensadas, sendo encontrados e apreendidos mais 80 quilos do material entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três suspeitos, que foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.