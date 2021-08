Mutirão amplia público da 2ª dose e aplica primeira dose da vacina contra Covid-19

O mutirão Vacina Amazonas ampliou o público de vacinação contra a Covid-19 neste domingo (29/08). Conforme convocação da Prefeitura de Manaus, podem completar o esquema vacinal as pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca até o dia 28 de junho; de CoronaVac até o dia 31 de julho; e de Pfizer até o dia 28 de maio. Além disso, também é possível tomar a primeira dose da vacina, que está sendo aplicada em quem tem mais de 12 anos.

Para receber a segunda dose de qualquer uma das vacinas disponíveis, é necessário apresentar o cartão de vacinação, documento original com foto e CPF. No caso de primeira dose em menores de idade, é preciso estar acompanhado de um responsável e apresentar comprovante de residência (original e cópia), além de documento original com foto e CPF. A mobilização iniciou ontem (28/08) e vai até as 18h deste domingo, com 33 horas ininterruptas de vacinação em três pontos montados pelo Governo do Estado.

A diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, explicou que as três vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em duas etapas de vacinação (primeira e segunda dose) estão sendo disponibilizadas no mutirão. A ideia é atingir o máximo de pessoas vacinadas.

“Se você ainda não fez a primeira dose e está acima de 12 anos, pode vir se vacinar. Se a sua segunda dose está atrasada, você pode vir atualizar a sua situação vacinal, e aqueles que participaram do primeiro mutirão acima de 40 anos também podem vir fazer a segunda dose porque a gente tem aqui nesse complexo tanto a Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac”, disse ela.

A coordenadora do ponto de vacinação na Arena da Amazônia, Bruna Machado, destacou a importância de se ofertar todos os tipos de vacina nesta edição e ampliar as possibilidades da população se imunizar de alguma forma.

“Precisamos vacinar para não internar pacientes. A ideia é a gente atingir o máximo de vacinados para que as crianças pequenas possam ser protegidas. Elas não têm ainda a vacina disponível, então o máximo que a gente atingir é menos internação. A (variante) Delta está aí, então a gente precisa atingir o máximo de usuários vacinados para que a gente não tenha uma nova onda”, alertou.

Estrutura – Os 109 postos preparados pelo Governo do Amazonas estão montados na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Centro de Convenções Vasco Vasques e Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na zona centro-sul da capital, e contam com o apoio de 1.650 servidores estaduais de saúde nos trabalhos de triagem, aplicação e registro. Ao todo, são 3,9 mil servidores do Governo do Estado divididos em turnos para toda a operação do mutirão.

Outros mutirões – Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcança 19 edições, 15 delas no interior. Esta é a quarta edição na capital. Quase 310 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas desde o dia 12 de junho, data da primeira mobilização, em Manaus.

Além de Manaus, os municípios de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Beruri e Caapiranga já receberam mutirões da campanha Vacina Amazonas.