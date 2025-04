Fraude com dados de beneficiários do Bolsa Família movimenta R$ 3 bilhões, diz PF

A Polícia Federal apura esquema de uso indevido de CPFs de beneficiários do Bolsa Família em sites de apostas. Segundo o ministro Wellington Dias, cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados via Pix por 5 milhões de CPFs. Muitos dos quais pertencem a pessoas que sequer sabiam que estavam “apostando”.





A suspeita surgiu a partir de análise do Banco Central, que identificou movimentações atípicas em grande escala. O governo já bloqueou o uso do cartão do programa social em apostas e acompanha 190 mil casos.

O caso levanta dois alertas:

1️ Uso criminoso de dados de pessoas vulneráveis

2️ A explosão dos jogos online, que viraram terreno fértil para fraude e lavagem de dinheiro