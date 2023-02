Funcionário de saúde indígena do Vale do Javari é amarrado e assaltado por piratas

Um funcionário do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Vale do Javari e um auxiliar foram amarrados e assaltados por piratas, na quinta-feira (23), próximo à sede do município de Atalaia do Norte (AM).

Os criminosos levaram uma embarcação, dois motores e mais de 3 mil litros de combustível.

O município abriga a maior parte da reserva Vale do Javari, segundo maior território indígena do país e marcada por conflitos como tráfico de drogas e pesca ilegal. Uma comitiva do governo federal deve desembarcar na região na segunda (27) para discutir a segurança na região.

Em depoimento à Polícia Civil, as duas vítimas informaram que foram abordadas pelos criminosos na região conhecida como Lago Sacambu. Eles contaram que foram amarrados, vendados e obrigados a ficarem em uma área de mata na margem do território peruano.

De acordo com a coordenação do DSEI Vale do Javari, os piratas roubaram dois motores, uma embarcação e 3.630 litros de combustíveis. A gasolina estava sendo transportada de Tabatinga para ser utilizada em ações da DSEI na Base Ituí, na reserva indígena, onde um grupo de indígena de recente contato recebe assistência médica.

O delegado Alex Perez confirmou à Rede Amazônica que o caso já está sob investigação. Entretanto, ainda não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.

