Funcionário público é assassinado com facada no pescoço em Manaus

MANAUS – O funcionário público Juscelino Nunes da Silva, de 48 anos morreu após ser atingido por uma facada no pescoço, na noite de sábado (5), em Manaus. Um vizinho é suspeito de cometer o crime e está sendo procurado pela polícia.

Os dois teriam se desentendido na rua em que moravam, no bairro Flores, após o funcionário público ter sido mordido pelo cachorro do vizinho e agredido o animal. Segundo a polícia, na briga, o vizinho dono do cachorro pegou uma faca e atingiu a vítima no pescoço. Em seguida, ele fugiu do local.

O homem não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Os parentes do funcionário público não quiseram falar. Segundo testemunhas, a vítima e o vizinho tinham discussões com frequência. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).