Governador de SP pede para que turistas deixem o litoral norte do estado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu nesta terça-feira (21) para que os turistas que viajaram para o litoral norte do estado no feriado de Carnaval, se possível, retornem ainda hoje às suas cidades.

“A recomendação, já que estamos conseguindo reestabelecer comunicação, internet e energia, é que quem faz parte da população flutuante, que veio para o litoral norte passar o carnaval, que comece a retrair.”

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Antes de ser atingida pelo maior temporal já registrado no Brasil, a cidade de São Sebastião esperava um movimento de mais de 500 mil pessoas durante o Carnaval —número cinco vezes maior que a população da cidade, estimada em 91,6 mil habitantes pelo IBGE em 2021.

Essa população extra aumenta a pressão por mantimentos e água após a tragédia registrada durante o fim de semana. Até o momento, há 44 mortos confirmados.

“A gente começou a liberar a Rio-Santos até a Barra do Sahy, isso é importante. Temos que aproveitar a condição climática para começar a sair. Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão nas regiões.”

Tarcísio de Freitas

Caminho de volta

No caso dos turistas que estão em São Sebastião, as orientações são as seguintes:

– No trecho da Praia Preta, em Juquehy, segue a interdição total. Para quem está após Juquehy (km 176), a rota alternativa é o sentido Bertioga e o sistema Anchieta/Imigrantes. Para quem está após o km 173, a saída é pegar a Rio-Santos no sentido Caraguatatuba e, depois, a Tamoios. Não é possível usar a Mogi-Bertioga (SP-082), que ficará interditada por dois meses.

– De Maresias: pegar a Rio-Santos sentido São Sebastião e Caraguatatuba e, depois, a rodovia dos Tamoios e o sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

A balsa entre Ilhabela e São Sebastião já foi reestabelecida. Hoje mais cedo, ela havia sido suspensa para acelerar o fluxo de veículos na rodovia Rio-Santos (SP-055) no sentido São Sebastião-Tamoios.

No fim da tarde de hoje, o trecho entre São Sebastião e Ubatuba da Rio-Santos foi totalmente liberado nos dois sentidos.

Ainda existem pontos de interdição no caminho para São Paulo e o interior do estado.

Interdição total

Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego SP-055): Km 174+500, por queda de barreira;

Km 174+500, por queda de barreira; Mogi-Bertioga (SP-098): totalmente interditada depois do rompimento de uma tubulação, queda de muros e erosão no asfalto.

Interdição parcial

Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego SP-055):

Km 061 – queda de barreira;

Km 066 – queda de barreira;

Km 084 – queda de árvore;

Km 087- queda de barreira e árvores;

Km 095 – alagamento;

Km 095 ao 096 – queda de barreira;

Km 116 – queda de barreira;

Km 142 – queda de barreira e árvores;

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores;

Km 157 ao 162 – queda de barreira;

Km 164 – queda de barreira;

Km 180 – queda de árvore;

Km 188 – erosão.

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 11 – queda de barreira;

Km 13 – queda de barreira;

Km 58 – queda de barreira.

Trânsito intenso

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que por volta das 17h havia “tráfego intenso tanto nas rodovias que dão acesso ao litoral paulista, quanto nas que dão acesso ao interior do estado”.

Rodovia dos Tamoios: o maior tráfego foi reportado no sentido de São José dos Campos, entre o Km 83+400 e o Km 11+600, por excesso de veículos.

Sistema Anchieta-Imigrantes: tráfego normal.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares: tráfego normal.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes: lentidão na Rodovia Anhanguera (SP-330) do Km 102 ao Km 101 e na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) do Km 58 a 54.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto: lentidão na Rodovia Carvalho Pinto (SP-70) sentido São Paulo, do Km 88 ao Km 80 e na rodovia Ayrton Senna, sentido capital, do Km 56 ao Km 48, pelo ao alto fluxo de veículos.

Uol